Gims, Jain, Vitaa, Vianney…Le NRJ Music Tour revient le 14 juillet à Toulouse

Pour le 14 juillet, le NRJ Music tour s’installe de nouveau à la Prairie des Filtres avec une programmation cinq étoiles.

Le succès continue pour cet événement de l’été à Toulouse. la ville de Toulouse laisse l’organisation de la grande fête du 14 juillet à NRJ. Avec son NRJ Music tour, la station accueillera de nombreux artistes sur la prairie des Filtres avant le grand Feu d’artifice donné sur la Garonne.

Au programme de cette édition 2023, on retrouvera GIMS, DADJU, TAYC, VITAA, CHILOO, BORIS WAY, DJ BENS, HATIK, JAIN et VIANNEY.

Une première partie avec des talents aura lieu dès 18h30. Et, la soirée se terminera avec le fameux feu d’artifice du 14 juillet à 22h30 réunissant près de 300 000 personnes chaque année.

Infos : https://www.instagram.com/nrjtoulouseoff/