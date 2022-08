Gazo en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le rappeur Gazo sera en concert le jeudi 17 novembre au Bikini de Toulouse.

Un rappeur, c’est avant tout une voix. Celle de Gazo est à l’image du personnage : éraillée, grave, et menaçante. Elle est aussi l’une des plus en vue de la vague drill française, sous-genre rap qui a tout ravagé sur son passage dans l’Hexagone en 2020, et qui a vu une nuée de jeunes rappeurs tenter de s’y faire un nom.

Pourtant, comme le dit Gazo sur son titre Inceste : « Depuis la drill j’ai eu beaucoup d’enfants / Mais les baiser serait de l’inceste ». Le décor est planté, et est prêt à accueillir sa nouvelle mixtape, sobrement intitulée «Drill FR». Limpide, comme pour montrer qu’en nos contrées, cette musique est sienne.

Réservations : www.lebikini.com