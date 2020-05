Erik Truffaz Quartet en concert en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Le concert d’Erik Truffaz Quartet aura lieu le 26 janvier 2021 au Bikini de Toulouse.

Prévu initialement ce 29 mai 2020 au Bikini, la date toulousaine d’Erik Truffaz Quartet est reporté à début 2021 toujours dans la même salle en raison des mesures gouvernementales anti-COVID 19. Les billets achetés pour une date reportée restent valables pour la nouvelle date ou pourront être remboursés en cas d’indisponibilité.

Un nouvel album pour Erik Truffaz Quartet

Ils ont ce nouveau batteur depuis l’album « Doni Doni », enregistré à Bruxelles. Ils ont donc décidé de lui laisser du champ. Arthur Hnatek, indifféremment, sort son ordinateur plein de vérités digitales, ou ses peaux tendues qu’il traite comme un coloriste. Il y a du sang neuf, cela se sent. Tout part de longs vertiges, de jams immenses, qu’ils triturent ensuite comme Teo Macero le faisait pour les bandes électriques de Miles.

C’est un chantier permanent, intérieur, presque silencieux, qu’un album d’Erik Truffaz Quartet. Presque un truc de science-fiction. D’écrasement temporel. On écoute ces pistes quand elles sont encore en gestation contrôlée, en apesanteur. On ignore si elles proviennent d’un passé ancien, des sons analogiques, des basses si lourdes et poisseuses qu’elles relèvent du dub le plus créole, ou d’un futur très lointain.

Leur meilleur disque peut-être, le plus limpide assurément, baigné d’une lumière ocre, d’une force tellurique. Un lieu inconnu mais que l’on sait avoir longtemps cherché.

Réservations : www.lebikini.com