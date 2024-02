En mars, les Nuits du Slam s’offrent une 17e édition !

Partager Facebook

Moments de grâce du 7 au 30 mars 2024, pour les Nuits du Slam Occitanie de Toulouse à Albi en passant par Montauban ou encore Figeac.

Du 07 au 30 mars 2024, cette 17ème édition de la Nuit du Slam se déroulera dans 8 villes de la région (Toulouse, Albi, Figeac…). Avec un total de 10 dates, de nombreux artistes joueront leurs concerts devant le public occitan : Hippocampe Fou, Royale Canine, La Pieta, D’ de Kabal…

Le festival les Nuits du Slam est une aventure collective née en 2008, de l’envie d’offrir à cet art performatif et poétique des espaces d’expression libres et ouverts à tous partout en France. Amateurs, artistes et curieux sont toujours plus nombreux à s’engager dans cet élan créatif pour assurer ensemble la diversité et la richesse de chacune des éditions. On y célèbre avant tout la passion du slam, des mots et de la scène, le tout dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie.

Le collectif toulousain Contre-Courant a développé les Nuits du Slam en Occitanie, l’objectif à terme étant d’étendre les Nuits du Slam à l’entièreté de la région. Contre-Courant joue un rôle de production sur les dates toulousaines, mais également de coordination entre les collectifs du territoire.

Programmation

Gignac 7 Mars – Ô 4 Saisons

Atelier d’écriture

Scène Ouverte Slam

Concert de VELU

Toulouse 8 Mars – Halles de la transition

Scène ouverte slam en non mixité

Concert Royal Canine

After au Breghel avec Mamelle Bent

Marciac 9 Mars – La Penac

Atelier d’écriture

Slam-jam

Tournoi de poésie

Orphée Sans Frein

Albi 14 Mars – Université Champolion

Scène ouverte slam

Tournoi de sélection

Viktor and the Haters

Toulouse 11 au 15 mars – Espace Roguet

Continuité des stages de créations

Poésie du geste, poésie des mots avec travail de de mise en musique, mise en scène, lumière et plateau.

Lautrec 15 Mars – Café Plum

Concert acoustique Ibu

Performance Duo Slam Acapella

Jérôme Pinel + Tô

Scène ouverte slam 1

Scène ouverte slam 2

Concert Ibu Electro

Toulouse 16 mars – Espace Roguet

Scène ouverte slam

Restitution créations

Scène spoken word

Restitution studio des loups

Concert Ange

Concert La Pieta

Ariège 22 Mars – Salle Polyvalente

Scène ouverte slam

Scène spoken

Tournoi de sélection

Interlude Joris Ragel

Montauban 23 Mars – L’ASKIP café

Scène ouverte slam

Tournoi de sélection

D de Cabale

Toulouse 29 mars – Samba Resille

Final Tournoi de sélection

Concert HIPPOCAMPE FOU

Lexi’T

Figeac 30 mars – L’Arrosoir

Atelier labo des mots

Performance Duo Slam Acapella

Jérôme Pinel + Tô

Scène ouverte slam

Plus d’infos :

https://www.contrecourantprod.com