En 2023, Naps s’offre un concert à Toulouse ! 

Naps sera en concert au Zénith de Toulouse le 28 février 2023 avec « La Kiffance Tour ».

2021 fut l’année du succès pour NAPS avec son titre La Kiffance. Soit le morceau le plus écouté de 2021 en France, bientôt triple single de diamant avec 145 millions de streams. Son album Les mains faites pour l’Or est certifié disque de platine. Son album Best Life est certifié disque d’or, dont le single ‘Best Life’ feat Gims est single de platine. Il est LA révélation francophone de l’année au NRJ Music Awards et il reçoit le W9 d’Or pour le titre le plus streamé de l’année avec La Kiffance.

Sans oublier que La Kiffance a aussi été élu Titre de l’année par Les votes Planète rap sur Skyrock.

Pour fêter ça, NAPS va enflammer les plus grosses scènes de France en 2022 avec La Kiffance Tour avec un passage à Toulouse le 28 février 2023.

Réservations sur www.bleucitron.net