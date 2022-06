Concours : Gagnez vos invitations pour Topographie au théâtre du Grand Rond Toulouse !

Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond donne carte blanche au théâtre du Hangar avec le spectacle Topographies du 7 au 11 juin. Gagnez vos invitations sur Toulouse Blog !

Ça a commencé la saison des 15 ans du Grand Rond. Le Théâtre a décidé de donner une Carte Blanche à l’équipe du Théâtre le Hangar jusqu’aux 20 ans. Une année de perdue la saison dernière mais qu’à cela ne tienne, ils/elles nous préparent déjà une belle pépite théâtrale pour 2022. De Pas une lumière ne me consola à Perdre connaissance, les promesses se tiennent et nous en redemandons…

« D’abord, respecter la typographie de l’écriture. Et par là, convoquer situations et personnages sans encombrement psychologique ou souci de reconstitution réaliste : des personnages sonores, des relations rythmiques. Ce qui est à garder et chérir, c’est bien cette légèreté de l’écriture. Elle est peut-être salvatrice, cette légèreté qui sans être gratuite respire, sans être farce grotesque est poésie éveillée. Dans certaines « cartes » du texte, il y a plus d’une dizaine de personnage. Sur scène, pour les incarner tous, il y aura quatre comédiens. Ce qui impliquera dès l’abord transposition, décalage, jeu avec la diversité des situations et des rapports. Puis, tout comme le texte déborde la convention théâtrale, déborder le plateau même, jouer avec le hors scène, les bords, les marges, le public. Ainsi, donner à voir la représentation, le fait que « ce n’est que du théâtre », du jeu. »

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister aux représentations du jeudi 9 et samedi 11 juin à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Infos : https://www.grand-rond.org/