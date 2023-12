Concert pour l’Association 1 Maillot pour la Vie à Toulouse

Partager Facebook

Le Rex de Toulouse accueille un concert de l’Association 1 Maillot pour la Vie ce samedi 9 décembre avec un joli line up !

L’Association 1 Maillot pour la vie et le REX de Toulouse vous donnent rendez-vous le samedi 9 décembre pour un concert exceptionnel au profit des enfants hospitalisés de l’association. Plusieurs artistes locaux participent l’opération. Lisaa Camin ouvrira la soirée puis aux cotés du parrain Eyal, on pourra voir HYL, Dorian Ruiz et Pascal Zenou.

Pour en savoir plus et réserver vos places : lerextoulouse.com