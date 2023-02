Bullet for my Valentine en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Bullet for My Valentine débarque le mardi 21 février au Bikini Toulouse.

Avec un style qui n’appartient qu’à eux, Bullet For My Valentine reviennent en force en 2023 :apr!s un Olympia en janvier, place ce 21 février au Bikini de Toulouse ! Formé au Pays de Galle en 1998 en reprenant du Metallica et du Nirvana, Bullet For My Valentine ou BFMV pour les connaisseurs, sortent leur premier album The Poison en 2005. Un succès qui les fait connaitre dans le monde entier, notamment avec les titres Suffocating Under Words Of Sorrow (What Can I Do) ou encore All These Things I Hate (Revolve Around Me), les propulsant aux sommets des charts anglais et américains. C’est surtout Tears Don’t Fall en 2006 qui fait un véritable carton et permet à BFMV de jouer dans la cour des grands.

En 2021, le quatuor est de retour avec un album sobrement intitulé Bullet For My Valentine avec une édition Deluxe depuis le 5 aout 2022 avec 5 nouvelles chansons qui sont à la hauteur de ce 7ème album studio puissant et viscéral.

