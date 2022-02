Bon entendeur en live au Bikini début mars !

Partager Facebook

Le 4 mars 2022, Bon Entendeur sera de retour pour un format 100% club au Bikini, près de Toulouse.

D’une amitié et de passions communes est né un projet hors du commun. Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous écoutez Bon Entendeur. Un collectif formé par Arnaud Bonet et Pierre Della Monica, deux amis mordus de musique, amoureux de la culture française et curieux d’inventer des formats hybrides nourris de leurs passions.

Après le succès de leur premier album, “Aller-Retour” certifié disque d’or, de leur titre phare, “Le temps est bon” certifié single de platine et une tournée à guichet fermé, jusqu’à la scène de l’Olympia, Bon Entendeur est de retour avec un nouvel album, “Minuit”.

À cette occasion, le duo passe du jour à la nuit avec un format 100% club pour sa nouvelle tournée “Bon Entendeur & friends”. Ils seront ainsi accompagnés des artistes de leur label BE Records et de leurs coups de cœur du moment !

Réservations : www.lebikini.com