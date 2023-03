Berywam et Lombre en concert près de Toulouse

Partager Facebook

Ce samedi 11 mars, Berywam donne un concert à l’Aria Cornebarrieu, près de Toulouse. En première partie, la révélation Lombre.





Le groupe de beatbox originaire de Toulouse, composé d’un quatuor (Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty) aux palmarès individuels avec des titres nationaux et internationaux, est actuellement Champion du Monde en titre de BeatBox par équipe. Outre leurs propres tournées qui les ont emmenés aux quatre coins du globe, ils ont fait plusieurs tournées de zénith avec BigFlo & Oli, qui leur ont permis également de se produire à l’Accor Arena à Paris, mais aussi au Stadium de Toulouse. Leur premier album très attendu est sorti le 8 avril 2022, avec en featuring Kimberose, BigFlo & Oli, Féfé, Rahzl (The Roots), Shaggy… Album réalisé par 20Syl (C2C, Hocus Pocus…).

Lombre en première partie

En première partie, découvrez LOMBRE, jeune artiste originaire de Rodez. Dans ses textes ou sur scène Lombre ne cache rien, ose avec un sourire franc et une danse proche de la transe, l’introspection pour la rendre universelle. Son premier album « Ailleurs » qui sortira en mai est une invitation au voyage intérieur, direction une vie faite de rêves à concrétiser et de réalités à embellir. Entre chanson flirtant avec l’électro et spoken word, Lombre invente un dialogue entre le sombre et le soleil pour mieux étourdir et ravir.

Infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/