Andorre : Paul Kalkrenner et NTO en concert pour le Festival Hibernation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après 2 éditions annulées pour raisons sanitaires, le festival Hibernation revient les 18 et19 Mars prochains, au Pas de la Case (Andorre). Au programme, des artistes internationaux qui enchainent les sold-out partout où ils passent : l’allemand Paul Kalkbrenner et le français NTO !

À 2h à peine de Toulouse, le festival garde les codes de son succès : un cocon intimiste réservé à 3500 personnes (par soir), venues de France, d’Espagne, d’Andorre et d’Angleterre, mais surtout des prix ultra attractifs pour un festival de montagne ! Le gros plus, l’offre combinée avec forfaits de ski sur le domaine de Grandvalira, à seulement 135€ (phase de prix actuelle). Une aubaine compte tenu du prix des forfaits sur le plus grand domaine skiable des Pyrénées (57€ la journée) !

Programme :

Vendredi 18/03/2022 – 13h-5h00 : Paul Kalkbrenner, Citizen Kain, collectif Secte, Nure, DJ locaux

Samedi 19/03/2022 – 13h-5h00 : NTO (live) – plus d’artistes à venir

Informations sur le site internet www.festivalhibernation.com