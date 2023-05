Altın Gün en concert à Toulouse 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Altın Gün sera en concert au Bikini Toulouse ce jeudi 25 mai.

Altın Gün est de retour au Bikini à Toulouse pour présenter leur dernier disque. Groupe de musique néerlandais originaire d’Amsterdam, ils puisent leurs influences du rock au folk psychédélique, s’inspirant notamment de la musique moderne turque des années 1960-1970, alliant rock occidental et musique traditionnelle turque, comme Selda Bagčan, Barış Manço et Erkin Koray.

A la recherche de ce son, Jasper Verhulst, bassiste de formation et jouant notamment avec Jacco Gardner sur scène, s’adjoint les services de Ben Rider à la guitare et de Nic Mauskovic à la batterie. Puis grâce à Facebook, il recrute deux musiciens turcs : Merve Dasdemir au chant et Erdinc Yildiz Ecevit au saz et au chant. Altın Gün est né. Ils seront alors rejoints par le percussionniste de Jungle by Night : Gino Groeneveld.

Altın Gün fait revivre cette scène turque des années 70 avec brio, s’inspirant librement du répertoire de cette époque mais également de morceaux plus actuels, rendant incontournable cette musique qui traverse les époques sans prendre une ride.

Rendez-vous désormais au Bikini ce jeudi 25 mai. Réservations : www.lebikini.com