Aliocha Schneider en concert à Toulouse cet automne

Aliosha Scheinder présentera son nouvel album le 3 octobre 2024 aux Halles de la Cartoucherie de Toulouse.

Comédien, auteur, compositeur, interprète, l’ultra talentueux Aliocha Schneider présentera cette année sur scène son troisième album (le premier en français). Des chansons aux accents de pop anglo-saxonne, sur l’amour, la relation à distance et les désirs. Un album chaud, écrit et composé à Athènes pendant le tournage de la série « Salade Grecque ». Dans son album éponyme, on peut découvrir de sublimes chansons comme « Avant Elle », « Ensemble » ou encore « Julia ». Des titres qu’on a hâte de découvrir sur scène.

Découvrez le charme d’Aliocha Schneider sur scène lors d’un concert aux Halles de la Cartoucherie le 3 octobre 2024.

Réservations : bleucitron.net