A la rentrée, le Festival Mediterraneo’ de retour près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival Mediterraneo’ fera son retour à Portet-sur-Garonne du 16 au 18 septembre pour un 18e anniversaire !

C’est le retour d’un des jolis festival de musiques actuelles. A la rentrée prochaine, direction Portet-sur-Garonne avec trois jours de fête avec pas moins de 10 concerts gratuits.

Les 18 ans de MEDITERRANEO’ s’annoncent d’un très haut niveau qualitatif avec 10 formations parmi les plus enthousiasmantes et les plus créatives du moment. L’accent est mis en 2022 sur l’aspect délibérément festif de l’édition et la quête de nouveaux horizons, pour célébrer dignement les 18 ans de MéditerranéO’, tout en revisitant la multitude de styles musicaux qui ont participé au succès des éditions précédentes: musique balkanique, cumbia, ska, rock, world, latino…, et toujours de la très bonne chanson française et espagnole.

Une programmation ouvert sur le monde

Le festival a ainsi la joie d’accueillir à nouveau en 2022, un groupe des Balkans qui tourne partout en Europe et qui avait été bien apprécié par le public du festival en 2016 ! Ils assurent la fête là où ils se trouvent, on parle bien de DUBIOZA KOLEKTIV. Lorsde cette soirée ils seront accompagnés aussi par de la musique traditionnelle expérimentale italienne, GIULIANO GABRIELE et celui qui nous fera danser au rythme du Ticking Boom, MR ZARKO.

Les autres formations ne seront pas en reste ! MéditerranéO’ fait revenir CHE SUDAKA, depuis Barcelone, pour fêter leur tournée des 20 ANS avec nous après avoir cartonné en 2014, LA GANGA CALÉ sera de retour, OPSA DEHËLI nous fera faire la fête aux rythmes latinos. Puis, ça sera autour du groupe talentueux d’Occitanie, ALBERI SONORI. Aussi, deux fanfares toulousaines seront présentes cette année : la FANFARE SUPERSONIC et la FANFARE LOS SUPAEROS. Enfin, pour clôturer cette édition festive et pleine d’énergie LES P’TITS FILS DE JEANINE apporteront leur touche d’humour avec leurs textes engagés sur leur quotidien.

Ce beau voyage musical aux univers et aux sonorités rares se déroulera pendant trois jours du 16 au 18 septembre prochains à Portet-sur-Garonne, dans le théâtre de verdure du magnifique ramier de Garonne, au bas de la promenade des allées Ritay, à seulement 10 km du centre- ville de la métropole toulousaine.

Plus d’informations sur : https://www.festivalportet.fr/