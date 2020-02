6 Nouveaux Noms pour le Weekend des Curiosités 2020 !

Partager Facebook

Le Weekend des Curiosités a annoncé six nouveaux noms pour l’édition 2020 du festival qui aura lieu du 5 au 7 juin prochain au Bikini.

Petit à petit, la programmation prend une belle allure. Six nouveaux noms rejoignent un beau line up : Cinthie, Donovan, Fils Cara, Myd, Oscar Emch et Sentimental Rave. Au final, ça sera pas moins de 30 artistes présents sur trois jours. On connait désormais les affiches par soirée:

Vendredi 5 juin : Bellaire – Donovan – Fils Cara – Isaac Delusion – Luidji – Myd (live) Sentimental Rave …

Samedi 6 juin : Cinthie – Donovan – Mezigue – Oscar Emch – Suzane – Tsew The Kid …

Les pass deux jours sont toujours en vente, ainsi que les billets par soir, sur www.leweekenddescuriosites.com et sur www.lebikini.com

On vous laisse découvrir les nouveaux noms en vidéo