Venise sous la neige débarque pour 3 dates au théâtre des 3T en juillet

Venise sous la neige : Un classique de la comédie qui vous fera mourir de rire !

Avis aux amateurs de rire aux larmes ! Venise sous la neige, cette comédie culte qui a déjà conquis plus de 100 000 spectateurs, débarque au 3T pour une nouvelle saison.

Préparez vous à vivre une soirée inoubliable avec Patricia et Christophe, un couple au bord de la rupture. Après une énième dispute, ils se retrouvent à un dîner organisé par des amis. Mais Patricia, furieuse et ne connaissant personne, décide de bouder et de ne pas dire un mot.

Ses hôtes, persuadés qu’elle est étrangère et ne comprend pas le français, s’imaginent alors avoir déniché la parfaite invitée pour leur « dîner des cons ». Patricia, bien décidée à pimenter la soirée, joue le jeu et entretient le quiproquo.

S’en suit une série de situations cocasses et embarrassantes qui vont faire voler la soirée en éclats. Quiproquos, mensonges et situations absurdes s’enchaînent à un rythme effréné, pour le plus grand plaisir du public.

Venise sous la neige est une comédie hilarante et irrésistible qui vous fera rire du début à la fin. Mais c’est aussi une pièce intelligente qui explore avec finesse les relations humaines, les faux-semblants et les conventions sociales.

Ne manquez pas ce chef-d’œuvre de Gilles Dyrek, mis en scène avec brio par Gérard Pinter.

Informations pratiques :

4 personnages

Durée : 1h45

Tout public

#ComédieCulte #RireAuxLarmes #Théâtre3T