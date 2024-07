Le Bricks Festival 2024 débarque à la Mounède les 05 et 06 juillet

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bricks Festival revient !

Une quatrième édition, toujours dans notre beau jardin de la Mounède, à l’ombre de nos pins parasols préférés ! Pour la line up, on vous régale avec une (encore plus) groooosse prog’ House, Techno et Hard Techno.

Le Bricks Festival est un festival de musique électronique de deux jours qui se déroule à Toulouse, les 5 et 6 juillet 2024 au Parc de la Mounède. Le festival propose une programmation de DJ internationaux et locaux, avec un accent sur la musique house, techno et hard techno.

Cette année, Adam Beyer, Boris Brejcha, Folamour, Bart Skils, Cosmic Boys, Lil Texas, N Vitral, Russian Village Boys… et des afters brûlants avec Ann Clue, Marhu…

Voir toute la programmation.

Soyez prêts !!!

Pass 2 jours à partir de 75€ mais vous pouvez y ajouter une option Backstage Expérience intéressante.

Accessible au Pass Culture.