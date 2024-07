Toc Toc de Laurent Baffie au théâtre des 3T pour 2 dates en juillet 2024

Toc Toc : Un huis clos hilarant et irrésistible signé Laurent Baffie !

Laurent Baffie frappe fort avec Toc Toc et sa pièce de théâtre qui fait un tabac arrive au théâtre des 3T !

Mention spéciale pour ce spectacle coup de cœur qui séduit petits et grands.

Sur scène, six personnages hauts en couleur, tous atteints de Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC). Ils se retrouvent dans une salle d’attente, impatients de consulter le célèbre Dr Stern, un spécialiste de renommée mondiale. Mais voilà, le docteur se fait attendre, et la tension monte…

Coincés entre quatre murs, les patients se livrent à des confessions drôlissimes et émouvantes. Leurs TOC, souvent absurdes et parfois handicapants, deviennent la source de situations cocasses et d’éclats de rire garantis.

Toc Toc est une pièce de théâtre intelligente et touchante qui dépeint avec humour les difficultés de la vie quotidienne avec un TOC. Mais c’est aussi une ode à l’acceptation de soi et à la différence.

Alors, que vous soyez atteint(e) d’un TOC ou non, vous vous reconnaîtrez forcément dans l’un des personnages de cette pièce. Et vous rirez aux larmes du début à la fin !

Ne manquez pas ce chef-d’œuvre d’humour signé Laurent Baffie !

Informations pratiques :

Au Théâtre 3T

Durée : 1h30

Tout public

Un succès fou !

