GUILLAUME MEURICE & DR ERIC LAGADEC au Bascala le 23 novembre 2024

« Vers l’infini (mais pas au-delà) » : Meurice et Lagadec nous embarquent dans un voyage cosmique et humoristique

« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. » – Albert Einstein

Cette citation d’Einstein résume parfaitement l’esprit du spectacle « Vers l’infini (mais pas au-delà) » que nous offrent Éric Lagadec, astrophysicien renommé, et Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur radio.

Un duo improbable pour une aventure extraordinaire

D’un côté, Éric Lagadec, un scientifique passionné par les étoiles et les galaxies, prêt à nous dévoiler les secrets de l’univers. De l’autre, Guillaume Meurice, un humoriste mordant et incisif, qui n’hésite pas à bousculer les idées reçues et à nous faire rire de nos travers.

Ensemble, ils nous embarquent dans un voyage fascinant à travers l’infinitude de l’espace et de la bêtise humaine. Au programme : des galaxies lointaines, des exoplanètes mystérieuses, des milliardaires excentriques qui s’aventurent dans l’espace, et bien sûr, une bonne dose d’humour et de réflexion.

Un spectacle pour s’interroger sur notre place dans l’univers

« Vers l’infini (mais pas au-delà) » n’est pas seulement un spectacle humoristique, c’est aussi une occasion de s’interroger sur notre place dans l’univers. Face à l’immensité du cosmos, on se sent minuscules et insignifiants. Mais c’est aussi cette immensité qui nous fascine et nous pousse à explorer, à découvrir, à apprendre.

Un spectacle pour tous ceux qui ont le sens de l’humour et l’esprit d’aventure

Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux de l’univers, « Vers l’infini (mais pas au-delà) » est un spectacle qui vous plaira à coup sûr. Avec son humour intelligent et ses réflexions profondes, il vous fera passer un moment inoubliable.