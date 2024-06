TRIBUTE TO JOE COCKER et ONE HEART GOSPEL au Bascala le 29 novembre

Tribute to Joe Cocker & One Heart Gospel: Une soirée exceptionnelle au Bascala !

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une soirée exceptionnelle au son du rythm’n’blues et du gospel, avec le Tribute to Joe Cocker & One Heart Gospel !

Un hommage vibrant à un artiste légendaire

Joe Cocker, une voix inoubliable et une présence charismatique qui ont marqué l’histoire de la musique. Ce spectacle lui rend un hommage vibrant en reprenant ses plus grands succès, tels que « A Feelin’ Alright », « With a Little Help From My Friends » et « Unchain My Heart ».

Une rencontre inédite entre deux univers

Le Tribute Joe Cocker by Gilles Jeffer et One Heart Gospel, deux ensembles talentueux, se réunissent pour la première fois sur scène. D’un côté, l’énergie du rythm’n’blues et la voix puissante de Gilles Jeffer, de l’autre, la ferveur et la beauté des chants gospel dirigés par Loïc Geffray. Un mélange unique et détonnant qui vous transportera.

Un répertoire riche et varié

Au-delà des tubes de Joe Cocker, le spectacle propose un voyage musical à travers des reprises d’artistes qui ont marqué l’histoire de la musique, tels que Ray Charles, The Beatles, Elton John et Bob Marley. Un répertoire riche et varié qui plaira à tous les goûts.

Un final en apothéose

Le Tribute Joe Cocker by Gilles Jeffer clôturera sa tournée 2024 à Bruguières lors de cette soirée exceptionnelle. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir ce talentueux chanteur et son groupe.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Que vous soyez fan de Joe Cocker, amateur de rythm’n’blues ou simplement à la recherche d’une soirée musicale inoubliable, le Tribute to Joe Cocker & One Heart Gospel est pour vous. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel au Bascala !