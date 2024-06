ILYES DJADEL en spectacle à Toulouse (Muret) le 20 novembre

Fort de millions de vues sur les réseaux sociaux et d’un parcours atypique entre cité et lycée catholique, ce protégé de Jamel Debbouze et Kev Adams a conquis le public avec son premier spectacle « VRAI ». Après avoir rempli le Palais des Glaces à Paris, il poursuit sa tournée triomphale en France, Suisse et Belgique, avec des dates prestigieuses à La Cigale. L’humoriste d’origine algérienne, né à Lille en 1998, a découvert sa vocation au lycée et a rapidement gravi les échelons grâce à son talent et à des rencontres déterminantes, comme celle avec Kev Adams. Sa participation au Marrakech du Rire 2022 a marqué un tournant dans sa carrière, confirmant son statut d’étoile montante de l’humour.

Lieu : SALLE HORIZON PYRENEES (Muret)