L’édition 2024 du Festival de Toulouse se tiendra du 29 juin au 13 juillet

Festival de Toulouse 2024 : Une 3e édition haute en couleurs !

Préparez-vous à vibrer au rythme d’une programmation unique, où les créations originales se mêlent aux influences musicales les plus variées. Du jazz au classique, en passant par la pop et le blues, le Festival de Toulouse 2024 vous invite à un voyage musical inoubliable, teinté des sonorités napolitaines, américaines et balkaniques qui font la richesse de notre ville.

Une célébration de la convivialité

Une fête musicale aux influences tour à tour napolitaines, américaines ou balkaniques, toujours empreinte de la convivencia chère à Toulouse, reconnue par l’Unesco « Ville des musiques ».

Des lieux emblématiques pour des émotions inoubliables

Vivez l’expérience du festival dans des lieux chargés d’histoire et d’émotion :

Ne manquez pas cette 3e édition du Festival de Toulouse, du 29 juin au 13 juillet 2024 !