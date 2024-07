Psy, sex and fun ce soir et le 26 juillet au théâtre des 3T à 20H00

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Psy, Sex and Fun: Une comédie irrésistible qui met votre couple à l’épreuve !

Vous êtes en couple et vous traversez une crise ? Pas de panique, appelez un psy !

Enfin, à moins que ce ne soit la pire idée de votre vie… C’est ce que vont découvrir Léo et Léa dans Psy, Sex and Fun, une comédie hilarante et surprenante qui vous fera pleurer de rire.

Léo et Léa, comme tous les couples, ont leurs petits problèmes. Lassés de leurs disputes incessantes, ils décident de consulter un psy pour sauver leur relation. Mais ce qu’ils ne savent pas encore, c’est que ce psy est loin d’être ordinaire…

Car oui, ce cher docteur a un faible pour Léa. Et il est bien décidé à tout faire pour la séduire, quitte à mettre en péril le couple qu’il est censé aider !

S’en suit une série de situations cocasses et embarrassantes qui mettront les nerfs de Léo à rude épreuve. Jalousie, quiproquos et mensonges s’entremêlent pour créer une comédie rythmée et pleine de rebondissements.

Psy, Sex and Fun est une pièce de théâtre qui vous fera rire aux larmes. Mais c’est aussi une réflexion sur les relations amoureuses, la fidélité et les limites de la thérapie.

Alors, si vous cherchez une soirée inoubliable, n’hésitez plus et allez voir Psy, Sex and Fun !

Attention : interdit de raconter la fin à vos amis !

#PsySexAndFun #Comédie #Rire #Couple #Thérapie #Infidélité