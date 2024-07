Festival de Carcassonne : une soirée de légende STATUS QUO-THE STRANGLERS le 15 juillet

Partager Facebook

Status Quo et The Stranglers : Une soirée rock légendaire vous attend !

Le 15 juillet 2024, préparez-vous à une soirée inoubliable au Théâtre Jean-Deschamps de Carcassonne avec deux légendes du rock britannique : Status Quo et The Stranglers !

20h30 : Status Quo

Avec plus de 50 ans de carrière et plus de 130 millions d’albums vendus, Status Quo est un véritable monument de la musique rock.

Leurs riffs inoubliables, leur énergie débordante et leurs tubes légendaires comme « Pictures of Matchstick Men », « In the Army Now » et « Rockin’ All Over the World » ont marqué des générations de fans.

En 2023, le groupe a sorti « Live in Amsterdam », le premier opus d’une série d’albums live officiels retraçant leur carrière exceptionnelle.

Ne manquez pas cette occasion unique de revivre les plus grands succès de Status Quo en live !

22h00 : The Stranglers

Formés en 1974, The Stranglers sont connus pour leur son punk rock provocateur et leur attitude rebelle.

Avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40, ils font partie des groupes anglais les plus influents de ces dernières décennies.

Leurs concerts sont réputés pour leur énergie explosive et leur setlist qui mêle classiques intemporels comme « Golden Brown », « Always The Sun » et « No More Heroes » à des titres plus récents.

Préparez-vous à un show unique et inoubliable avec The Stranglers !

Informations pratiques :

Date : 15 juillet 2024

15 juillet 2024 Lieu : Théâtre Jean-Deschamps, Carcassonne

Théâtre Jean-Deschamps, Carcassonne Horaires : 20h30 – Status Quo / 22h00 – The Stranglers

20h30 – Status Quo / 22h00 – The Stranglers Billets : En vente sur le site du Théâtre Jean-Deschamps et chez les revendeurs habituels

Ne ratez pas cette soirée exceptionnelle !

