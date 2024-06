KY-MANI MARLEY et SIKA RLION en concert à Toulouse au Bikini le mercredi 10 juillet 2024

KY-MANI MARLEY en concert à Toulouse au Bikini le 10 juillet 2024

Ky-Mani Marley : Un retour en force à Toulouse pour une fusion unique de reggae et hip-hop !

Le 10 juillet, Toulouse et sa mythique salle du Bikini, vibreront au rythme du reggae et du hip-hop avec le retour tant attendu de Ky-Mani Marley, fils du légendaire Bob Marley !

Un artiste à l’héritage riche et à l’identité multiple

Né aux États-Unis et profondément jamaïcain, Ky-Mani Marley est un artiste imprégné de cultures multiples. Sa musique, véritable reflet de son histoire, est une fusion unique entre le reggae, héritage de son père, et le hip-hop, genre dans lequel il a grandi. Au fil de ses albums, il nous invite à découvrir sa vision du monde, collaborant avec des artistes reggae de renom comme Gentleman et Protoje, mais également avec des figures d’autres horizons musicaux tels que Pitbull, Akon ou XXXTentacion.

Un show explosif et inoubliable

Sur scène, Ky-Mani Marley est un véritable showman. Il transcende les époques en interprétant des hymnes de son père, des hits de ses débuts et d’aujourd’hui, ainsi que des singles actuels. Son énergie débordante et sa passion contagieuse se traduisent dans des performances qui mêlent habilement hip-hop, R&B et dancehall.

Un nom à la hauteur de son talent

Le nom de Ky-Mani Marley, qui signifie « le voyageur aventureux » en éthiopien, sied parfaitement à cet artiste aux multiples facettes. Il n’a cessé de parcourir le monde, partageant sa musique et sa culture avec un public toujours plus large.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir un artiste talentueux et généreux qui célèbre l’héritage de son père tout en traçant son propre chemin !

Informations pratiques :