La Moustache, pièce de Sacha Judaszko et Fabrice Donnio débarque au théâtre des 3T pour 2 dates

Nouveauté signée Sacha Judaszko et Fabrice Donnio! au théâtre des 3T, une tornade de gags, des situations hilarantes, un rythme à 100 à l’heure, préparez-vous à rire pendant 1h15 !!

Sacha Judaszko co auteur de cette pièce, est un acteur français qui joue le rôle de Sylvain.

Histoire : c’est le jour J pour Sylvain qui doit rencontrer son futur beau-père, passer un entretien d’embauche et prendre des grandes décisions. Alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une moustache… la moustache d’Hitler. Quand l’homme le plus discret de la terre se retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage… ça promet !

Cette moustache est une source de grande angoisse pour Sylvain, car elle lui rappelle le régime nazi et les atrocités qu’il a commises.

C’est également un symbole d’intolérance et de préjugés. Tout au long de la pièce, Sylvain est confronté à la discrimination et à la haine à cause de sa moustache. Il est obligé de se défendre contre les insultes et les menaces, et il a du mal à trouver du travail et des amis.

Malgré les défis auxquels il est confronté, Sylvain apprend finalement à accepter sa moustache. Il réalise que ce n’est pas une définition de qui il est, et il refuse de laisser les autres le contrôler. La moustache devient un symbole de sa force et de sa résilience.

La performance de Sacha Judaszko dans « La Moustache » a été saluée par la critique et le public. Il a été récompensé par le Molière du meilleur acteur pour son rôle, et la pièce a été un succès retentissant en France et à l’étranger.

La moustache de Sacha Judaszko est plus qu’un simple accessoire de théâtre. C’est un puissant symbole de l’intolérance, des préjugés et de la résilience. C’est un rappel que nous devons tous nous lever contre la haine et la discrimination, et que nous devons toujours accepter les autres, quelles que soient leurs différences.

Elle arrive donc à Toulouse au théâtre des 3T, avec de nouveaux acteurs, pour le bonheur de tous et sera sans doute de la même veine que « Le prénom ».