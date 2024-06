UN FIL À LA PATTE au Bascala le 08 novembre 2024

Partager Facebook

Un Fil à la Patte : Un vaudeville déjanté et inoubliable !

Préparez-vous à vivre une soirée de rire et d’absurde avec « Un Fil à la Patte », une pièce de Feydeau revisitée par le Grenier de Toulouse !

Un spectacle hors du commun

Oubliez les décors majestueux et les costumes extravagants, « Un Fil à la Patte » version Grenier de Toulouse vous plonge dans un univers déjanté et minimaliste. Deux pauvres malles abandonnées sur scène et une lettre annonçant la défection des comédiens : voilà tout le décor de cette pièce hors du commun.

Un défi relevé avec brio

Face à cette situation inattendue, un ouvreur décide de prendre les choses en main. Il force sa collègue à jouer les acteurs de circonstance, et ensemble, ils vont tenter de sauver la soirée en interprétant tous les personnages de cette folle comédie.

Un public conquis

Malgré leur inexpérience et leur manque de préparation, les deux ouvreurs relèvent le défi avec brio. Leur improvisation, leur énergie et leur humour débordant séduisent immédiatement le public, qui se retrouve plongé dans un tourbillon de rire et d’absurde.

Une soirée inoubliable

« Un Fil à la Patte » version Grenier de Toulouse est une pièce unique et inoubliable qui vous fera vivre un moment de pure folie théâtrale. Ne manquez pas cette occasion de découvrir une nouvelle facette du vaudeville et de vous laisser emporter par l’énergie contagieuse de ces deux comédiens hors du commun.

Informations pratiques :

Organisé par : Association Marie-Louise

Association Marie-Louise Genre : Vaudeville, Spectacle comique

Vaudeville, Spectacle comique Durée : 1h30 environ

1h30 environ Public : Tout public

Venez vivre une soirée de rire et d’absurde avec « Un Fil à la Patte » !