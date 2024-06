HUGUES AUFRAY TOURNÉE 2024 au Bascala le 22 novembre 2024

Hugues Aufray : Un troubadour des temps modernes en concert au Bascala !

Ne manquez pas l’occasion de retrouver Hugues Aufray, figure emblématique de la chanson française, sur la scène du Bascala pour sa nouvelle tournée 2024 !

Un artiste authentique et intemporel

Avec une carrière riche de plus de six décennies, Hugues Aufray a su marquer l’histoire de la musique française par son talent et sa personnalité hors du commun. Surnommé le « troubadour des temps modernes », il continue d’enchanter le public avec sa voix puissante, ses textes poétiques et ses mélodies inoubliables.

Un engagement sans faille

Au-delà de sa musique, Hugues Aufray s’est toujours engagé pour des causes qui lui tiennent à cœur. Son implication auprès des mouvements de jeunesse, scouts et éclaireurs, témoigne de son attachement aux valeurs de solidarité et de partage.

Un concert exceptionnel

Cette nouvelle tournée d’Hugues Aufray promet d’être un moment inoubliable pour tous ses fans. Le chanteur interprètera ses plus grands succès, tels que « Santiano », « Cécile » et « Pour un flirt », accompagnée d’une mise en scène sobre et élégante.

Un rendez-vous immanquable

Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez l’univers d’Hugues Aufray pour la première fois, ce concert est une occasion unique de vivre une expérience musicale hors du commun. Ne manquez pas l’occasion de partager un moment d’émotion et de poésie avec un artiste légendaire.