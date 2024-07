Le festival Pause Guitare du 02 au 07 juillet à Albi approche…

Partager Facebook

Du 2 au 7 juillet, le Festival Pause Guitare avec une programmation exceptionnelle

Le festival Pause Guitare Sud de France naît en 1997 à Monestiés, petit village du Tarn.

À ses débuts, le festival accueille des guitaristes classiques qui jouent devant un public de 150 personnes.

En 2006 il s’exporte au pied de la cathédrale Sainte Cécile d’Albi, toujours dans le Tarn, et depuis 2013 il se déroule sur la base de loisirs de Pratgraussals, accueillant la grande scène et les têtes d’affiche.

Pause Guitare Sud de France c’est aussi plusieurs scènes en centre ville et hors les murs, pour sa partie off où se produisent des artistes émergents.

Pause Guitare fait partie de ces grands festivals qui font rêver les festivaliers et enchantent les artistes.

En plein cœur d’Albi le festival est renommé pour sa variété et ses découvertes.

Du 2 au 7 juillet, le Festival Pause Guitare alignera une programmation exceptionnelle avec Alice Cooper, Archive, Calogero, Deluxe, Dionysos, Gossip, Hoshi, Iam, Louise attaque, Simple Minds, Fatoumata Diawara, Pomme, Ysé, Georgio, Chinese Man, Josman, Phreak Monica, Tiakola, Aliocha Schneider, Ben Herbert Larue, MPL, Adieu Narcisse, Amay Laoni, Etienne Fletcher, Maten, Baptiste Ventadour, Marie Amali, Marion Cousineau, Mymytchell, Prattseul, Roza, Sainte -Aube, Access crew, Damantra, Half Pipe, La Brigade du Kif, Les rogers Brass, Loup Malevil, Radio Bysance, Slim Paul Trio, Aboiteau, Jacques Surette, Plywood joe, Makja, François Bufffaud, Anita, Auriane Raton, IDA, Jack The Lad, Oshawa Sharks, Palace Vertigo, Pili Pili Cosmic Combo, Pistons, Paranoid.

C’est l’un des 2 plus grands événements de l’été dans la Région. et le Festival Pause Guitare nous propose depuis plus de 20 ans des concerts exceptionnels sur 10 scènes, Pratgraussals (17000 places), le Grand Théâtre, l’Athanor, la Scène Acadiènne, la Scène Pollux, La Scène Talents de Quartiers, de Bars en Bars, Maison de Quartier de Lapanouse, le Café Plùm et la Fête du livre de Pampelonne.

Partagez vous entre les grosses scènes payantes qui verront défiler du lourd, et la partie Off gratuite pour découvrir des talents moins connus pour l’instant.

Pour vivre de grandes émotions à Albi et partager la convivialité du Sud-Ouest.