STARS 70-Replongez dans l’énergie contagieuse des années 70 le 30 novembre au Bascala à 15h30

Stars 70 : Un voyage musical et humoristique dans le temps !

Préparez-vous à remonter le temps et à revivre l’effervescence des années 70 avec le spectacle « Stars 70 » !

Un spectacle haut en couleurs et en énergie

Pendant près de 2h15, ce spectacle original vous transportera dans l’univers des variétés des années 70. Artistes légendaires, mélodies populaires, sketchs hilarants et chorégraphies endiablées se mêlent pour vous offrir un moment de pur divertissement.

Coluche, l’animateur hors du commun

Coluche, figure emblématique de cette époque, reprend son rôle d’animateur et invite ses amis sur scène, comme au bon vieux temps des émissions de variétés. Claude François, Dalida et Joe Dassin, ces artistes inoubliables, se retrouvent pour des échanges originaux et des duos inédits.

Des chansons cultes et des sketchs inoubliables

Vous chanterez en chœur sur des tubes inoubliables tels que « My Way », « Gigi » et « Les Champs-Élysées ». Vous rirez aux larmes devant des sketchs cultes et des chorégraphies déjantées.

Un spectacle pour toute la famille

« Stars 70 » est un spectacle qui s’adresse à toute la famille. Les plus jeunes découvriront l’univers musical des années 70, tandis que les plus âgés se replongeront avec nostalgie dans leur jeunesse.

Ne manquez pas cette occasion unique de revivre l’âge d’or de la variété française !