WALY DIA-Une heure à tuer au Casino Barrière le 24 octobre 2024 à 20h30

Waly Dia est un humoriste et acteur français né à Grenoble en 1988. Il est connu pour ses sketches comiques, qui traitent souvent de questions sociales et politiques. Dia a également joué dans plusieurs films et émissions de télévision.

Une Heure à Tuer est le dernier one-man-show de Dia, dont la première a eu lieu en 2024. Dans le spectacle, Dia jette un regard satirique sur la société française, explorant des thèmes tels que le racisme, le classisme et l’islamophobie. Le spectacle a été salué pour son humour et ses aperçus sur la vie française contemporaine.

Waly Dia actuellement en tournée en France, en Suisse, en Belgique et fera une tournée des Zénith en 2025.

Dia sera au Casino Barrière le 24 octobre à 20h30, à voir.