BIG FLO & OLI au festival de Carcassonne, Théâtre Jean Deschamps le 19 juillet 2024 à 21h30

Bigflo & Oli : de retour au Festival de Carcassonne en 2024 !

Le duo toulousain Bigflo & Oli est de retour au Festival de Carcassonne ! Six ans après avoir enflammé le Théâtre Jean-Deschamps, ils fouleront à nouveau la scène le vendredi 19 juillet 2024 à 21h30.

Un retour événement

C’est en 2018 que Bigflo & Oli avait déjà conquis le public carcassonnais lors d’un concert qui avait rapidement affiché complet. Cette année, leur retour s’annonce encore plus triomphal, avec un nouveau spectacle qui promet de faire vibrer les remparts de la cité médiévale.

Un succès fulgurant

Depuis leur premier album en 2014, Bigflo & Oli ont connu une ascension fulgurante. Ils ont notamment remporté trois Victoires de la Musique et 10 NRJ Music Awards, et leurs tubes ont cumulé plus d’un milliard de vues sur YouTube et de streams.

Un nouvel album et une tournée des stades

En 2022, Bigflo & Oli ont sorti leur quatrième album studio, intitulé « Les autres c’est nous ». Cet opus, qui a rencontré un vif succès, a été suivi d’une tournée des Zéniths à guichets fermés en 2023. En 2024, le duo se lancera dans une tournée des stades, dont une date au Festival de Carcassonne.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Si vous êtes fan de Bigflo & Oli, ou simplement amateurs de bonne musique, ne manquez pas ce concert événement ! Le duo toulousain promet un show inoubliable, plein d’énergie et de bonne humeur.