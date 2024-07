Guillermo Guiz au Casino Barrière de Toulouse le 10 octobre 2024 à 20h30

Partager Facebook

Guillermo Guiz : Un spectacle hilarant sur l’engagement, le confort et la société qui change

Après six saisons à savourer les douceurs des droits d’auteur sur France Inter, Guillermo Guiz revient sur scène avec un troisième spectacle des plus mordants !

La quarantaine approchant, il dresse un bilan mi-figue mi-raisin de son engagement politique. Toujours fidèle à ses valeurs progressistes, il s’interroge sur leurs pertinences dans une société en pleine mutation.

« A quoi sert-il d’avoir des valeurs si l’on ne s’en sert pas ? », lance-t-il dans La formidable ascension sociale temporaire de G. Verstraeten. Un spectacle où il explore avec humour et finesse les thèmes de l’embourgeoisement, de la liberté d’expression et des bouleversements sociétaux.

Loin de se laisser abattre par le cynisme ambiant, Guillermo Guiz y voit plutôt un paradoxe : on a beau dire qu’on ne peut plus rien dire, le stand-up n’a jamais eu autant de succès ! Une occasion en or pour l’humoriste belge de nous faire rire de tout ce qui nous fâche, nous questionne ou nous interpelle.

Ne manquez pas ce spectacle hilarant et percutant, qui vous fera réfléchir tout en vous tordant de rire !