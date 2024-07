Manu Payet présente son nouveau spectacle au Casino Barrière le 03 octobre 2024 à 20h30

Manu Payet : De retour sur scène pour un nouveau spectacle hilarant !

Le talentueux Manu Payet est de retour avec un nouveau one-man-show !

Moins de trois ans après le succès fulgurant d’Emmanuel, son précédent spectacle, il s’apprête à remonter sur les planches pour nous offrir une nouvelle dose d’humour et d’anecdotes hilarantes.

Avec ce nouveau spectacle, Manu Payet promet de nous faire vivre un moment inoubliable, mêlant finesse d’observation, humour aiguisé et anecdotes personnelles toujours aussi touchantes.

Sur scène, il se livre sans retenue, abordant des thèmes universels comme les souvenirs d’adolescence, la vie de couple et les petits tracas du quotidien. Son style simple et décontracté donne l’impression de passer une soirée entre amis, ponctuée de rires et d’émotions partagées.

Si vous avez apprécié Emmanuel, vous ne pouvez pas manquer ce nouveau spectacle ! Manu Payet vous promet un moment de détente et de rire inoubliable.