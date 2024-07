MAXIME GASTEUIL au Zénith de Toulouse Métropole le 10 octobre 2024 à 20h00

Partager Facebook

MAXIME GASTEUIL fait son show au Zénith de Toulouse Métropole le 10 octobre

Maxime Gasteuil est un humoriste, acteur et réalisateur français.

Il a commencé sa carrière d’humoriste en 2011 et a rapidement gagné en popularité grâce à son humour d’observation et à sa capacité à se connecter avec le public. En 2016, son premier one-man-show, « D’ici à là » a été un succès critique et commercial, et a valu à Gasteuil d’être nommé l’une des « 100 personnes les plus influentes de la culture française » par le magazine GQ.

En plus de ses performances en stand-up, Gasteuil a également joué dans de nombreux films et émissions de télévision. Il a fait ses débuts au cinéma dans « Nos jours heureux » en 2014, et il a depuis joué dans des films tels que « C’est quoi cette famille ?! » (2016), « Le Dîner des cons » (2017) et « Au poste ! » (2018). Il est également apparu dans les séries télévisées « WorkinGirls » (2015-2018) et « Call Me Dad » (2019-présent).

En 2021, Gasteuil fait ses débuts de réalisateur avec le film « Tous les jours avant la fin du monde ». Le film est un succès critique et commercial, et remporte le César du meilleur premier film.

Gasteuil travaille actuellement sur son deuxième film, « Retour aux Sources ». La sortie du film est prévue pour 2024.

Gasteuil est une étoile montante de la comédie et du cinéma français. Il est connu pour son talent, son charisme et sa capacité à se connecter avec le public. Il est certain qu’il continuera à connaître le succès dans les années à venir.