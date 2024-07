Septicflesh en concert au Métronum le 13 octobre 2024 à 19h00 avec Equilibrium

Equilibrium est un groupe de folk metal allemand formé en 2001 à Munich, en Bavière. La musique du groupe combine des éléments de folk, de pagan metal, de black metal mélodique et de metal symphonique, bien qu’ils aient récemment ajouté des influences plus modernes, notamment le metalcore et le metal industriel.

Bande d’équilibre

Le groupe est connu pour son utilisation d’instruments folkloriques bavarois traditionnels tels que l’accordéon, la flûte et les cloches à vache, ainsi que de guitares électriques, de batteries et de claviers. Leurs paroles sont souvent inspirées de la mythologie germanique et du paganisme, et leur musique est souvent caractérisée par ses tempos rapides, ses rythmes complexes et ses voix envolées.

Equilibrium a sorti sept albums studio, le dernier étant « Renegade » sorti le 26 août 2022. Leur album le plus réussi commercialement est « Gegen den Strom » (2010), qui a atteint la 7e place des charts allemands.