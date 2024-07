ZAHO DE SAGAZAN le 17 novembre 2024 au zénith de Toulouse Métropole à 19h00

Partager Facebook

ZAHO DE SAGAZAN le 17 novembre 2024 au zénith de Toulouse Métropole

La musique de Zaho de Sagazan se caractérise par sa voix unique et puissante, décrite comme « une voix singulière et puissante, de celles qui font dresser nos poils ». Son chant grave est porté par des rythmes électroniques qui mélangent techno berlinoise et electronica française.

Sa musique oscille entre murmures intimes et cris puissants, reflet de son approche ludique et introspective. Elle plonge dans les complexités de la nature humaine à travers ses textes français honnêtes et poignants. Ses mots, drapés de mélodies puissantes à la mélancolie subtile, nous transportent dans une intimité partagée, où nous pouvons savourer la délicieuse liberté de danser, de penser et d’être émus.

Influences

La musique de Zaho de Sagazan s’inspire d’un large éventail d’artistes, notamment :

Koudlam : Un musicien électronique français connu pour son son sombre et atmosphérique.

Autumn : Un duo électronique français connu pour son son rêveur et éthéré.

Catherine Ringer : La chanteuse principale du groupe de rock français Les Rita Mitsouko, connue pour sa présence sur scène puissante et théâtrale.

Brigitte Fontaine : Auteure-compositrice-interprète française connue pour sa musique expérimentale et poétique.

La musique de Zaho s’inspire également du mouvement Krautrock des années 1970, connu pour son approche expérimentale et transgenre de la musique.