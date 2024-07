JUSTE A TEMPS ! la comédie musicale au casino Barrière pour 43 représentations

Partager Facebook

JUSTE A TEMPS ! la comédie musicale s’installe au casino Barrière pour 43 séances du 28 septembre 2024 au 20 juin 2025.

Le voyage de Mathias à travers le temps

Par un beau matin de printemps de 2030, Mathias se réveille et réalise qu’il a 20 ans. Orphelin très jeune, il a été élevé par son oncle excentrique Léo, un inventeur absorbé par la mission de retrouver Jeanne, la mère disparue de Mathias. Croyant que Jeanne est perdue dans le temps, Léo a construit une machine à remonter le temps et, avec Mathias, son voisin Marcel et la journaliste sceptique Eva Levy, ils se lancent dans une aventure audacieuse à travers les âges.

Leur voyage les emmène à des moments clés de l’histoire, où ils rencontrent des personnages emblématiques comme Léonard de Vinci, Raspoutine et Napoléon. Alors qu’ils naviguent dans les complexités du passé, Mathias et ses compagnons doivent affronter leurs propres démons personnels tout en courant contre le temps pour changer le cours de 2020 et sauver le monde des effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus.

Un récit captivant d’aventure et de découverte de soi

L’histoire de la quête de Mathias dans le temps est un mélange captivant d’aventure, d’histoire et de croissance personnelle. Elle explore les profondeurs des émotions humaines, le pouvoir de la famille et la croyance inébranlable en l’extraordinaire. Alors que Mathias et ses compagnons parcourent les couloirs du temps, ils cherchent non seulement à modifier le passé, mais aussi à se découvrir eux-mêmes et à découvrir le véritable sens de leur existence.

Quinze artistes, danseurs, chanteurs et comédiens ont été sélectionnés pour jouer la comédie musicale Juste à temps. Cette nouvelle production 100 % toulousaine, a reçu les conseils de Francis Huster venu spécialement au théâtre de Toulouse en tant que « professeur » pour donner ses conseils sur cette histoire et partager son savoir et son expérience.

Cette comédie musicale peut être couplée à un diner ou non.

https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/diner-spectacle/juste-a-temps—.html