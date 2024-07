Visions of Atlantis le 10 octobre 2024 à 19h30 au Métronum

Visions of Atlantis le 10 octobre 2024 à 19h30 en concert exceptionnel au Métronum

Visions of Atlantis : du metal pirate à la conquête de la France

Visions of Atlantis débarque en France pour envoûter les foules avec son métal pirate unique ! Ce groupe autrichien, emmené par la voix puissante de Clémentine Delauney, s’est fait connaître pour ses mélodies entraînantes, ses riffs énergiques et ses ambiances maritimes qui transportent le public dans un univers d’aventure et de fantaisie.

Un mélange des genres détonnant

Visions of Atlantis mêle avec brio la puissance du heavy metal et du power metal aux rythmes entraînants et aux mélodies folkloriques des Caraïbes. Le résultat est un style musical explosif et original qui ne laisse personne indifférent.

Une voix exceptionnelle

Au cœur de cet univers sonore singulier se trouve la voix extraordinaire de Clémentine Delauney. Soprano talentueuse, elle alterne entre des chants puissants et des passages lyriques avec une aisance remarquable, insufflant une dimension épique et envoûtante aux compositions du groupe.

Des prestations scéniques captivantes

Visions of Atlantis est réputé pour ses spectacles scéniques captivants. Le groupe met tout en œuvre pour transporter son public dans son univers, avec des jeux de lumières élaborés, des costumes soignés et une énergie débordante.

Un groupe à découvrir de toute urgence

Si vous êtes à la recherche d’une expérience musicale hors du commun, ne manquez pas l’occasion de découvrir Visions of Atlantis. Ce groupe talentueux saura vous conquérir avec sa musique entraînante, sa voix exceptionnelle et ses prestations scéniques inoubliables.