Le Ballet du Capitole à l’Aria le 14 septembre 2024 à 20h30

Plongez au cœur de la magie du ballet avec le Ballet du Capitole !

Une invitation exclusive à l’entraînement des étoiles

La soirée s’ouvre sur une invitation privilégiée : assistez à une classe de danse classique, concentré de l’entraînement quotidien des étoiles et solistes du Ballet du Capitole. Pendant une vingtaine de minutes, observez leur technique gracieuse et leur discipline rigoureuse, et admirez la passion qui les anime.

Les Sylphides : un hommage au ballet romantique

Laissez vous transporter dans l’univers romantique du ballet du XIXème siècle avec deux variations et un pas de deux des Sylphides de Mikhaïl Fokine. Sur des pièces de Chopin, les danseurs du Ballet du Capitole célèbrent la grâce et la légèreté de ces esprits aériens, incarnant la quintessence du ballet romantique français.

La Bayadère : un voyage féerique en Orient

Entrez dans le monde enchanteur de La Bayadère, ballet emblématique de Marius Petipa, maître incontesté du grand ballet académique. Des extraits de ce chef-d’œuvre vous plongeront dans l’univers féerique des Ombres et de la bayadère Nikiya, sublimé par une touche d’orientalisme envoutante.

La Esmeralda : un feu d’artifice de virtuosité

Avant le grand final, préparez vous à un spectacle époustouflant avec le Pas de deux de La Esmeralda. Sur la partition entraînante de Cesare Pugni, les danseurs du Ballet du Capitole enchaînent des pas de caractère et des portés acrobatiques à couper le souffle, démontrant une virtuosité et une expressivité hors du commun.

Un final en apothéose

La soirée se termine en apothéose avec un grand final qui réunit l’ensemble de la compagnie du Ballet du Capitole. Une explosion de couleurs, de mouvements et de musique pour célébrer la beauté et la puissance du ballet classique.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir la magie du ballet et de vivre une soirée inoubliable en compagnie des étoiles du Ballet du Capitole !