VINCENT NICLO sera sur la scène du Casino Théâtre Barrière de Toulouse en 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

VINCENT NICLO au Casino Théâtre Barrière de Toulouse le 28 mai 2025.

Vincent Niclo revient en 2025 avec une tournée exceptionnelle !

Le ténor à la voix d’or, Vincent Niclo, vous donne rendez-vous au printemps 2025 pour une tournée inoubliable à travers la France, la Belgique et la Suisse ! Accompagné d’un Chœur Symphonique, il enflammera plus de 30 scènes avec sa voix puissante et émouvante.

Un retour très attendu

Après avoir partagé la scène avec des légendes telles que Céline Dion et Sarah Brightman, et conquis le public international avec plus de 2 millions d’albums vendus, Vincent Niclo est de retour en France pour vous faire vibrer ! Dès mars 2025, retrouvez ses plus grands tubes et découvrez en avant-première les titres de son nouvel album, attendu pour fin 2024.

Un spectacle riche en émotions

Préparez vous à vivre un moment unique, rempli d’émotions, de frissons et de surprises. La voix exceptionnelle de Vincent Niclo, sublimée par la puissance d’un Chœur Symphonique, vous transportera dans un univers musical envoûtant.

Ne manquez pas cette occasion unique !

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Date : 28 Mai 2025

Heure : 20h30

Réservez en ligne ICI