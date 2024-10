Mania – The ABBA TRIBUTE demain soir au Casino Théâtre Barrière

Revivez la magie d’ABBA en concert le 1er Octobre 2024 au Casino Théâtre Barrière de Toulouse.

ABBA MANIA : Un hommage fidèle et unique

Plongez dans l’univers d’ABBA avec MANIA, le tribute band qui recrée à la perfection le dernier concert du groupe mythique, en 1982.

Un spectacle époustouflant :

Fidèle aux moindres détails : paroles, son, éclairages, chorégraphie…

paroles, son, éclairages, chorégraphie… Costumes et accessoires iconiques : chaussures à semelles compensées, piano électrique, globe disco…

chaussures à semelles compensées, piano électrique, globe disco… Ambiance garantie : même l’accent suédois est là !

ABBA MANIA : un concept unique

Créé par des musiciens passionnés, ABBA MANIA a conquis l’Europe et le monde entier. Laissez-vous emporter par la magie de leurs concerts et revivez les plus grands tubes d’ABBA !

Infos Pratiques :