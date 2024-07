GAZO AU ZENITH DE TOULOUSE METROPOLE le Vendredi 21 février 2025 à 20h00

Gazo, étoile montante du rap français, est connu pour sa voix caractéristique et sa musique inspirée du drill. Avec sa dernière mixtape « KMT » certifiée triple platine, il a prouvé qu’il était une force avec laquelle il fallait compter.

Jeunesse et influences

Le parcours de Gazo dans la musique a commencé dès son plus jeune âge, entouré des sons du rap qui imprégnaient sa vie et celle de ses amis. Dès son plus jeune âge, lui et ses « gazos », comme il les appelle, parcouraient les rues de Saint-Denis, perfectionnant leur art et s’immergeant dans la culture.

Style et technique musicale

La musique de Gazo se caractérise par son énergie brute, reflétant ses expériences et les réalités dont il a été témoin. Sa voix, décrite comme « éraillée, grave et menaçante » , ajoute une couche d’intensité à ses paroles.

Malgré son association avec le drill, les influences musicales de Gazo s’étendent au-delà du genre. Il s’est inspiré de divers styles de rap, ce qui lui a permis de développer un son unique et polyvalent. Son dévouement à la mélodie et son approche méticuleuse de la production musicale démontrent encore davantage son talent artistique.

Succès continu et tournée

Après une première tournée réussie, qui comprenait un spectacle à guichets fermés à l’Accor Arena de Paris, Gazo se lance désormais dans une nouvelle tournée des Zenith, dont le début est prévu en janvier 2025. Cette tournée marque une étape importante dans sa carrière, consolidant sa position de figure de proue du paysage rap français.