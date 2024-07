Émilie Simon en concert – POLARIS au théâtre Sorano le 08 octobre 2024 à 20h00

Emilie Simon présente son nouvel album Polaris au théâtre Sorano à Toulouse, le 08 octobre 2024 à 20h00. Un changement radical pour ceux qui en étaient restés à « Fleur de saison » qui restera à jamais parmi les chansons françaises les plus efficaces.

Emilie Simon : retour en force avec l’album concept « POLARIS » !

Dix ans après son dernier opus, l’artiste inclassable Emilie Simon signe un retour magistral avec « POLARIS », un album concept aussi audacieux qu’envoûtant.

Un voyage musical interstellaire

Guidée par son avatar Lily, Emilie Simon nous embarque dans une odyssée spatiale à travers des contrées fantasmagoriques. Perchée sur le dos d’un tigre ailé aux yeux d’émeraude, elle nous entraîne à la recherche de l’étoile polaire, symbole du désir ardent de trouver sa voie.

Une exploration sonore inédite

« POLARIS » marque une étape charnière dans la carrière d’Emilie Simon. Elle y explore de nouveaux territoires sonores, mêlant habilement pop dansante et électro cosmique. Sa voix unique, à la fois enfantine et assurée, rappelle par moments Björk, Kate Bush ou même Madonna.

Une œuvre d’art totale

« POLARIS » est bien plus qu’un simple album, c’est une véritable œuvre d’art totale. Emilie Simon signe ici une création ambitieuse et audacieuse, où chaque détail a été soigné avec minutie. Des mélodies envoûtantes aux rythmes cosmiques, tout concourt à nous transporter dans un univers onirique et captivant.

Un album à ne pas manquer

« POLARIS » est un album inévitable pour tous les amateurs de musique audacieuse et originale. Emilie Simon y confirme son statut d’artiste majeure, capable de se réinventer sans cesse et de nous surprendre toujours plus.