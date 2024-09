Concours – Gagnez vos places pour « La méthode Sherlock » à L’Aria de Cornebarrieu !

Partager Facebook

La Méthode Sherlock – Le spectacle immersif où VOUS êtes les héros !

Londres 2023. Le diabolique Moriarty est de retour pour semer le chaos ! Plongez dans une enquête palpitante mêlant fiction et réalité, où les crimes s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes. La police est désemparée, et c’est à VOUS, nouvelles recrues de Scotland Yard, d’aider l’inspecteur Delrue et le mentaliste Sébastien Harris à résoudre l’affaire.

Déjouez le prochain crime, démasquez Moriarty et vivez une expérience unique où le mentalisme rencontre l’univers de Sherlock Holmes !

La Méthode Sherlock : le spectacle interactif qui vous transporte au cœur de l’action.

Vous êtes :

Passionné de mentalisme ?

Fan de Sherlock Holmes ?

En quête de défis et d’énigmes ?

Prêt à vivre une expérience immersive ?

Alors « La Méthode Sherlock » est faite pour vous !

Tentez de gagnez vos places ICI

Infos Pratiques :