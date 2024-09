NOEMIE DE LATTRE en spectacle au Casino Théâtre Barrière de Toulouse le 02 octobre 2024

Partager Facebook

Noémie de Lattre explore l’amour et le sexe post #MeToo dans son nouveau spectacle rock.

Après le succès de « Féministe pour Homme », Noémie de Lattre revient sur scène avec « L’Harmonie des Genres ». Accompagnée de trois musiciennes, elle aborde avec humour et profondeur les questions intimes et universelles du couple, de l’amour et du sexe à l’ère post #MeToo.

Un spectacle qui interroge les relations hommes / femmes

Comment les hommes peuvent-ils construire une masculinité positive ?

Comment les femmes peuvent-elles concilier force et épanouissement avec leur attirance pour les « bad boys » ?

Comment Noémie de Lattre elle-même réconcilie-t-elle son engagement féministe avec ses désirs personnel ?

1h30 d’émotions et de réflexions partagées

« L’Harmonie des Genres » vous invite à voir le monde sous un nouveau jour. Vous rirez, peut-être pleurerez un peu, mais surtout, vous réfléchirez et partagerez un moment unique en harmonie avec les autres spectateurs. Et à la fin, place à la fête !

Infos Pratiques

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Date : 02 Octobre 2024

Heure : 20h30

Réservez en ligne ICI