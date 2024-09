Les résultats sportifs du week-end

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce week-end, Le FENIX Toulouse Handball à enchainé une quatrième victoire en quatre matchs.

Lors du déplacement à Limoges, nos Toulousains se sont imposés (28-29) avec 11 buts de Nemanja Ilic ! Le FENIX recevra ce vendredi Créteil au palais des Sports.

Tentez de gagner vos places pour FENIX – CRETEIL

Le TFC recevait OL ce dimanche après-midi. Nos Toulousains se sont inclinés (1-2). Pourtant tout avait bien commencé avec un but dès le premier quart d’heure de eGboho. Mais à la demi-heure de jeu, Lyon se relance avec un but contre son camps de Nicolaisen. Lyon arrache la victoire dans les dernières secondes du match grâce à un but de Fofana. Les Toulousains, dominants mais inefficaces, peuvent avoir des regrets. Le TFC enchaine une deuxième défaite d’affilée et se retrouve 15ème avec 5 points en 6 matchs.

Enfin, Le Stade Toulousain recevait ce soir Bordeaux Bègles et à la mi-temps, l’UBB menait de 6 points (7-13). Toulouse a subi sa première défaite à domicile en Top 14 depuis plus de deux ans face à l’UBB. Le Stade Toulousain a manqué de précision en attaque, tandis que Bordeaux a exploité une supériorité numérique en première mi-temps pour marquer deux essais décisifs.