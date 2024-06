LEE FIELDS et BENNY TROKAN le 05 juillet 2024 au Bikini àToulouse

Lee Fields : De retour sur Daptone Records avec un nouvel album soulful

L’incroyable voix de Lee Fields, figure emblématique de la soul, résonne de nouveau sur la scène musicale internationale. Trois ans après son dernier album qui l’a consacré comme l’un des chefs de file du genre, l’artiste originaire de Caroline du Nord s’associe au légendaire label new-yorkais Daptone Records pour dévoiler son nouveau joyau : Sentimental Fool.

Un retour aux sources et une collaboration renouvelée

Ce nouvel opus marque le retour de Lee Fields au sein de Daptone Records, label qui l’a révélé au public il y a plus de deux décennies. Vingt-cinq ans après leur première rencontre déterminante, Lee Fields renoue avec le talentueux producteur Gabe Roth, l’artisan du son inimitable de Sharon Jones & The Dap-Kings et d’Amy Winehouse.

Une promesse d’émotions intenses

« Sentimental Fool » s’annonce comme un voyage musical riche en émotions, où la voix puissante et vibrante de Lee Fields se mêle à des mélodies soul authentiques et intemporelles. Des rythmes enivrants et des arrangements soignés promettent de transporter les auditeurs dans un univers musical vibrant et chaleureux.

Un artiste incontournable de la soul

Lee Fields, surnommé à juste titre « Little JB » en raison de sa ressemblance vocale et scénique avec James Brown, est un véritable pilier de la musique soul. Depuis ses débuts dans les années 1960, il n’a cessé de captiver le public par son énergie débordante, sa passion contagieuse et son talent vocal exceptionnel.