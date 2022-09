Vers un blocage de l’accès au Zénith de Toulouse pour le spectacle « Le Grand Bleu » ?

Partager Facebook

Les forains de Toulouse pourraient bloquer l’accès au Zénith de Toulouse alors que le premier événement , Le Grand Bleu Ciné-concert, doit avoir lieu vendredi soir !

Ce vendredi, les spectateurs du Grand Bleu pourraient faire face au blocage de l’accès au Zénith de Toulouse par les forains de Toulouse. Dans un communiqué, le promoteur du Grand Bleu, Euterpe Promotion, a mis en garde les spectateurs de ce premier spectacle de l’année à Toulouse : « Nous avons demain soir à 20h le Ciné Concert du Grand Bleu au Zénith de Toulouse avec Eric Serra, première date pour le Zénith cette saison. Les Forains ont annoncé qu’ils bloqueraient les routes. Les portes ouvriront à 18h30. » Un message d’avertissement suite au risque de blocage.

Alors que la Fête Saint Michel aurait du débuter ce vendredi 16 septembre, aucun lieu n’a été sélectionné pour cet évenement. Les Forains ont annoncé qu’ils passeraient à l’action dès demain avec plusieurs mouvements. Ils souhaitent revenir sur parking du Zénith de Toulouse, terrain de jeu des dernières éditions. 24 lieux ont été proposé au lieu du Zénith. Des blocages pourraient avoir lieu, notamment l’accès au concert du Grand Bleu avec Eric Serra.

Le Maire de Toulouse s’adresse aux Forains

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, a adressé un courrier en date du 14 septembre à la Fédération des Forains de France au sujet de la Fête Saint-Michel. Voici un extrait du courrier : «Visiblement, vous préférez passer en force, comme l’atteste votre annonce, datant de plusieurs semaines, de bloquer les axes routiers de notre agglomération qui compte plusieurs centaines de milliers d’habitants. Tout cela, outre que ce sont des voies de fait pénalement répréhensibles, constitue une façon d’agir de nature à empêcher la création d’un climat de confiance entre nous, pourtant indispensable pour travailler ensemble à la recherche d’une solution au profit du public toulousain de la Fête Saint-Michel .»

Les forains risquent de répondre à cette lettre dans la journée. Reste à savoir quelle sera l’issue de ce bras de fer entre la Mairie de Toulouse et les Forains. En tout cas, possesseurs de billets pour le Grand Bleu, rendez-vous dès 18H30 et, si possible en transport en commun (tram, metro…)

Le texte entier du Maire de Toulouse : https://www.toulouse.fr/documents/4171884/8109022/SKM_C45822091419250.pdf/206ba6ad-bf4e-594b-53d4-acaab224eb70