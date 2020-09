Renard en concert ce soir et demain à Toulouse

Partager Facebook

La Halle de la Machine, toujours dans le cadre de sa deuxième saison de Halle Night Long, propose deux concerts de Renarde, ce vendredi 4 et ce samedi 5 septembre.

Née du décalage entre la nostalgie d’une époque fantasmée – celle des 60’s insouciantes – et d’un monde contemporain où règne spleen et envies d’évasions, Renarde, a le désir d’accorder la langue de Molière aux rythmiques élégantes du rock anglo-saxon. Accompagnée des quatre membres qui forment sa meute, sa voix grave et nonchalante est ici portée par des guitares clean, légères et nerveuses, un clavier indécis entre le jazz et la pop, le tout sur une basse-batterie incisif.

Rendez-vous ces vendredi 4 et samedi 5 septembre à la Halle de la Machine de Toulouse.